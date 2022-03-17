Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно готовиться к войне в Европе и призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборонную отрасль. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте», — отметил Макрон

Как пишет Страна, накануне глава Комитета по обороне и международным делам французского Сената Кристиан Камбон заявил, что у Франции практически нет запаса боеприпасов, а имеющегося количества хватит на три-четыре дня полномасштабных боевых действий.