Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье сообщили Кремль и Елисейский дворец.

Макрон во время разговора сказал Путину, что основной причиной рисков на АЭС стало присутствие там российских вооружённых сил. Президент Франции призвал российского президента к отводу вооружённых сил со станции и немедленному прекращению боевых действий на территории Украины.

В заявлении Кремля говорится, что лидеры двух стран выразили готовность к «неполитизированному взаимодействию» по вопросу Запорожской АЭС участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Днём ранее Макрон обсуждал обстановку вокруг Запорожской АЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент республики вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с тем, чтобы прийти к согласию по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — заявили в администрации французского лидера.

В Елисейском дворце также заявили, что Макрон будет также продолжать контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. (svoboda.org)