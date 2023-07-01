Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Германию из-за событий внутри своей страны, заявили в Елисейском дворце, передает BFMTV. В пресс-службе лидера Пятой республики отметили, что поездка политика, намеченная на 3 июля, состоится позже.

«Президент [Макрон] и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер беседовали в эту субботу, 1 июля. Учитывая внутреннюю ситуацию, президент [Макрон] дал понять, что он желает иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении.

В Елисейском дворце также добавили, что Макрон согласовал перенос своего визита в Берлин в ходе беседы с Штайнмайером.