Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о сотрудничестве ради достижения региональной стабильности. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в четверг заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров. Пресс-служба президента Азербайджана отмечает, что позвонил Макрон Алиеву.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.

В ходе беседы Макрон «выразил озабоченность напряженностью в отношениях между Арменией и Азербайджаном». «Президенты обсудили ситуацию в регионе и остающиеся трудности, которые необходимо преодолеть в свете соглашения от 9 ноября, поддержанного Францией», — сказано в сообщении.

Тут более всего интересно, что вновь вылезает тема посредников из МГ ОБСЕ. Но только в контексте «укрепления стабильности в регионе». То есть, ни о каком их отношении к ситуации в Карабахе Макрон, очевидно, решил не говорить, зная позицию Баку по этому вопросу.

Кроме того, любопытно, почему президент Франции решил напрямую позвонить Алиеву и поговорить с ним о приграничном напряжении между Арменией и Азербайджаном? Возможно, это выполнение каких-то обещаний данных Еревану. Быть может, в Армении надеются, что авторитета французского лидера должно хватить на то, чтобы Азербайджан поторопился убрать свои передовые части со спорных участков госграницы между нашими странами. Вряд ли для этого достаточно звонка Макрона. Зачем же он тогда звонил? Чтобы Ереван наконец отстал от него со своими жалобами и просьбами? Или зачем-то еще?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Всё очень просто. Уходит госпожа Меркель – тяжеловес европейской политики. Макрону остается еще год как фактическому лидеру Европы, в качестве руководителя Франции, и он хочет за этот год все-таки где-то и прославиться, где-то что-то сделать для европейской политики, обороны и безопасности. Поэтому он выбрал конфликт вокруг Нагорного Карабаха для того, чтобы проявить себя, попытаться что-то сделать. Показать, что Европа тоже может заниматься вопросами безопасности, не более и не менее того.

Я думаю, у Франции очень трудные отношения с Турцией, и Макрон не хочет, чтобы Азербайджан оказался в объятиях Эрдогана. Он хочет дать возможность Баку сотрудничать и дальше с Европейским Союзом — через Францию.

Но нельзя забывать, во Франции очень сильное армянское лобби, и поэтому на самом деле, мне все-таки кажется, Париж будет на стороне Армении, а не Азербайджана.

Авез Гасанов, конфликтолог, правозащитник, директор Объединения гуманитарных исследований:

— Я с трудом представляю себе мотивы звонка Макрона Алиеву. Возможно, для Макрона, который идёт на выборы, нужны показательные дипломатические шаги в армяно-азербайджанском конфликте. Поэтому он, защищая позицию Пашиняна, надеется на внутреннюю поддержку армян на выборах, возвращение отверженной одной стороной Минской группы ОБСЕ в деятельность в зоне конфликта.

Макрон прекрасно знает, что имидж Франции очень сильно пострадал в Баку из-за его заявлений, а также и в Ереване — из-за слабой поддержки позиции армян во время 44-дневной войны.