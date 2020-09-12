Макгрегора арестовали

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора задержала полиция Корсики по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Макгрегор отдыхает в Средиземном море вместе со своей невестой Ди Девлин. Полиция арестовала спортсмена по подозрению в домогательствах и непристойном поведении. Но после допроса его отпустили. Представители Макгрегора отвергают все обвинения.

Макгрегор заявил о завершении карьеры бойца в июне. Несмотря на это, спортсмена продолжают проверять на использование запрещенных препаратов.