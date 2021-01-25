Маас призвал отпустить мирно протестовавших на акциях в России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить тех задержанных в РФ участников митингов 23 января, кто «мирно протестовал» и для задержания которых «нет оснований».
«Мы сегодня обсудим также, конечно, развитие событий в России. Наше правительство еще после ареста Навального заявило, что это решение не поддается пониманию, и потребовали его немедленного освобождения. После протестов на выходных это относится также к демонстрантам, которые были арестованы российскими правоохранительными органами», — заявил Маас журналистам перед началом переговоров глав МИД ЕС в Брюсселе.
Маас отметил, что «по самой российской конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях». «Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать — это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания которых нет оснований, будут немедленно отпущены», — заявил министр.