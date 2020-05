«Люди устали от криминала, и Асад это понимает» — сирийский эксперт

Конфликт в Сирии прошел разные этапы. Все начиналось с демократических митингов, которые быстро переросли в гражданскую войну, затем война с террористическими организациями и уже последняя стадия – это разделение Сирии на сферы влияния между Россией, Ираном, Турцией, США и частично Францией и Саудовской Аравией.

Словом, сегодня сирийское правительство в Дамаске мало что уже решает. Тем не менее, правительству Асада всегда нужны враги и деньги, чтобы держаться в Дамаске и быть поддерживаемым кандидатом Тегерана и Москвы.

В эти дни в Сирии издали распоряжение об аресте активов двоюродного брата Башара Асада Рами Махлюфа, который по совместительству является еще и самым крупным бизнесменом страны.

Рами Махлюф — владелец и председатель совета директоров крупнейшего сирийского сотового оператора (до 60 % рынка) — компании «SyriaTel». Он также контролирует импорт в Сирию табачной продукции и автомобилей класса «люкс», свободные торговые зоны и магазины беспошлинной торговли. Рами Мухлюф является учредителем, владельцем акций и вице-председателем крупнейшего в Сирии частного холдинга «Cham Holding». Дочерние структуры этого холдинга имеют интересы в самых разных сферах: «BENA» ведёт дела в гостиничном бизнесе и девелопменте; Cham Capital Group — в финансовом, банковском и страховом секторах; SANA — в энергетике. В холдинг входит авиакомпания «Pearl Airlines». Согласно некоторым оценкам, Махлюф так или иначе контролирует до 60 % экономики страны.

Махлюф также ведёт свой бизнес через другие крупные компании, такие как Ramak (в основном, строительство) и Drex Technologies. Интересы Махлуфа в банковском секторе выходят за пределы Cham Capital Group: он является инвестором целого ряда частных банков, работающих в Сирии: International Islamic Bank of Syria, Byblos Bank, Al Baraka Bank, International Bank of Qatar, Cham Bank, Bank of Jordan in Syria. Как и его отец, Рами Махлуф проявляет активность в нефтяном секторе (через компанию Gulfsands). Он также контролирует ежедневную газету «аль-Ватан» и радиостанцию «Нинар». Общее состояние Махлюфа оценивается в 6 млрд. долларов.

В 2008 году казначейство США запретило американским фирмам и юридическим лицам вести любые дела с Рами Махлюфом, а также заморозило все его американские активы. Бывший вице-президент Сирии Абдель Халим Хаддам в 2009 году заявил, что «сирийское правительство превращает коррупцию в институт», главой которого он назвал именно Рами Махлюфа.

17 мая Махлюф опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что власти потребовали от него отказаться от контроля над крупнейшим оператором мобильной связи в стране «SyriaTel», угрожая лишить компанию лицензии и наложить арест на ее счета.

Махлюф заявил, что власти обозначили ему крайний срок, в который он должен подать в отставку с поста руководителя компании — основного оператора мобильной связи в Сирии.

Одновременно в своем обращении Махлюф не забыл и пригрозить своему двоюродному брату, заявив, что «кампания, начатая против него, может иметь серьезные последствия для сирийской экономики».

Также Махлюф подчеркивает, что готов заплатить деньги. Но это будет не налогом, как говорят некоторые, а его личной инициативой. Фактически — благотворительностью.

Как отмечают разные эксперты, которые не первый год интересуются ситуацией в Сирии, в этой стране начинается подковёрная борьба между проиранскими олигархами и российским крупным бизнесом, желающим потеснить своих конкурентов.

Речь идёт о конфликте между могущественной сирийской семьёй Махлюф (финансовый фундамент вертикали Асада на протяжении многих лет) и пророссийскими бизнесменами. Это часть закулисного противостояния между Ираном и Россией в Дамаске, которое длится уже много лет, но в последнее время обретает всё более отчётливые формы.

Данное событие является вторым по значимости за текущий период, первое же было в июле, когда Башар Асад убрал многолетних руководителей силовых структур. Это явно происходит с подачи Москвы, которая хочет уменьшить влияние Ирана на Дамаск. Рами Махлюф является одним из главных «мостов» между Тегераном и Дамаском.

Все эти процессы сильно изменят политическую систему Сирии уже в послевоенное время. Главный вопрос в том, кто выйдет победителем и займёт место «старых олигархов». И будет ли в этой системе место Башару Асаду и его окружению, учитывая его непростые отношения с Кремлём.

Как отмечают разные источники, обострили эти процессы недавние аресты в Египте и Саудовской Аравии различных грузов сирийских товаров под брендом компаний Махлюфа, под прикрытием которых провозились наркотики. Это стало поводом для сирийских властей усилить давление на Махлюфа и инициировать свежие обыски на его предприятиях.

Комментируя # закулисные моменты противостояния во властном истеблишменте Сирии, сирийский эксперт Аббас Джума отметил, что семья Махлуфов так или иначе контролировала более 50% сирийской экономики.

«При этом есть данные о том, что часто не выплачиваются налоги и обходятся таможенные пошлины. Для сегодняшней Сирии это крайне болезненно, что не может не тревожить президента. И вот терпение лопнуло. Несмотря на родство, не участие Махлюфов в военной кампании и пр., Асад просит рассчитаться по долгам. Ходили даже слухи и о том, что на Махлюфа давят, чтобы он погасил долг перед Москвой. Причем, сделал это из своих личных средств», — сказал он.

По словам сирийского эксперта, серия видеообращений Махлюфа подтверждает, что дела у миллиардера плохи, и что Дамаск явно решил выжать из зажравшегося миллиардера максимум.

«Я не сторонник конспирологии. На мой взгляд, в основе конфликта лежит усталость от деятельности Махлюфа. Также, по мере того, как Сирия выкарабкивается из сложной военной ситуации, а рынок становится все более цивилизованным, для таких коррупционеров, как Махлюф остаётся все меньше места. Люди устали от криминала. Асад это понимает. Он за целостную Сирию. А Сирии нужны налоговые поступления. Нужно начать процесс оздоровления экономики. Таким образом, Асад укрепится и сам», — полагает эксперт.

Джума также считает, что Асад и так стал сильным авторитетом после фактической победы в войне и его сравнивают с отцом.

«Победа (хотя бы частичная) над коррупцией сделает его ещё большим героем», — резюмировал он.

Тем не менее, нужно отметить, что недовольный крупный капитал в таких странах, как Сирия, всегда несет опасность для власти, даже несмотря на близкие родственные связи. Как бы к Асаду не относиться, тем не менее, он остается одним из авторов и причиной гражданской войны. Лидером, который не сдал пост ради благосостояния Сирии, в то время как Рами Махлюф, будучи даже двоюродным братом, олигархом, коррупционером и монополистом, является на сегодня главным работодателем в стране. Поэтому отношение к нему намного лучше, чем к Асаду.

Другим важным нюансом является то, что Махлюф тоже алевит, все недовольные алевиты, которые вынужденно поддерживали Асада, будут скапливаться вокруг бизнесмена. Не исключено и то, что на каком-то этапе, Рами Махлюф договорится с другими международными игроками, такими как США или Турция, и тогда дни Асада в Дамаске будут сочтены.