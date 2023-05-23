Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи о своей болезни, призвал прекратить подобные рассуждения и заверил, что умирать не собирается.
Как передает Lenta.ru, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы республики.
«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего», — заявил Лукашенко.