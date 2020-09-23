Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
Глава ЦИК вручила ему удостоверение главы республики. Церемония проходит во Дворце независимости.
Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Это его шестой срок.
| 2020-09-23T12:39:33+04:00 23 сентября 2020, 12:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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