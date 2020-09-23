Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Глава ЦИК вручила ему удостоверение главы республики. Церемония проходит во Дворце независимости.

Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Это его шестой срок.