Лукашенко вступил в должность президента Беларуси View Larger Image Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Глава ЦИК вручила ему удостоверение главы республики. Церемония проходит во Дворце независимости. Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Это его шестой срок. Редакция| 2020-09-23T12:39:33+04:00 23 сентября 2020, 12:39| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:«Перемен», «Уходи», Лукашенко и многозначные 80%...Украинского сценария в Беларуси не будет - экспертМихаил Самусь: «Их фокусировка на идее смещения…Лукашенко убил «Батьку» В рубрике Австралия вложит более $88 млн. в разработку вакцин от коронавируса Gallery Австралия вложит более $88 млн. в разработку вакцин от коронавируса 23 сентября 2020, 12:46 В Дагестане шесть осужденных сбежали из колонии Gallery В Дагестане шесть осужденных сбежали из колонии 23 сентября 2020, 12:31 Марк Эспер пообещал укреплять военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке Gallery Марк Эспер пообещал укреплять военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке 23 сентября 2020, 12:15 Huawei пытается выжить под давлением со стороны США Gallery Huawei пытается выжить под давлением со стороны США 23 сентября 2020, 11:59 Маск обещает представить «привлекательный электромобиль за $25 тыс.» через 3 года Gallery Маск обещает представить «привлекательный электромобиль за $25 тыс.» через 3 года 23 сентября 2020, 11:04