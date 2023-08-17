Как сообщает РБК-Украина , об этом диктатор заявил в интервью пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны.

При этом диктатор нафантазировал, что причину, почему россияне начали свое с вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы надо спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом «был определенный смысл».

Стоит заметить, что до этого белорусский диктатор Александр Лукашенко признавал то, что в начале полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине были нанесены удары.