Лукашенко не впускает обратно выехавших из страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не пускать в страну граждан, которые ранее выехали из страны. Он заявил, что принятое решение о запрете на въезд в страну не содержит политического подтекста и носит временный характер. Об этом сообщает БелТА.

Соответствующее решение он сделал в рамках совещания о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране идет по неблагоприятному сценарию. Политик назвал коронавирус «новой испанкой», которая «захватила Западную Европу».

«Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что распоряжение о запрете на въезд в Беларусь касается как граждан с иностранным паспортом, так и «умных белорусов, которые выехали за пределы страны в это непростое время».

С 1 ноября запрещается пересечение белорусской границы на автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и пунктах пропуска в речных портах.