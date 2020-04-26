Лукашенко не видит необходимости в карантине

Необходимость в введении карантинных мер в Беларуси на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, он принял решение действовать по ситуации и введет карантин и комендантский час, если они будут необходимы, однако «сейчас это не надо». При этом президент призвал граждан внимательно следить за здоровьем и обращаться к врачу при плохом самочувствии.

В то же время общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Беларуси выросло до 10 463, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным белорусского минздрава, за минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 873 человек. За все время распространения коронавируса в Беларуси зафиксировано 72 летальных исхода, 1695 пациентов выздоровели.