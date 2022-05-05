Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не думал, что война в Украине «затянется таким образом». Об этом Лукашенко заявил в интервью Associated Press.

Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было, заявил он. «Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что Украина спровоцировала Россию, а Беларусь выступает за мир. «Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было. Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос», — сказал он.

Президент сообщил далее, что учения ВС Беларуси, начатые ранее, никому не угрожают. «Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войну здесь, на Западе, абсолютно не в интересах белорусского государства. Так что Запад может спать спокойно», — сказал Лукашенко.