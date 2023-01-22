Президент Беларусь Александр Лукашенко в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника назвал главную задачу дипломатии страны на сегодняшний день. Поздравление главы государства было опубликовано на сайте президента республики.

«Сегодня главная задача нашей дипломатии — создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли», — говорится в тексте обращения.

Глава республики также выразил уверенность в том, что нынешнее поколение работников внешнеполитического ведомства способно успешно справляться с любыми вызовами. Президент призвал сотрудников МИДа быть достойными продолжателями традиций белорусской дипломатической школы и выполнять доверенную им миссию с честью.

Праздник День дипломатического работника был установлен указом президента Беларуси в октябре 2018 года.

Ранее Лукашенко говорил, что Россия и Беларусь находят ответы на угрозы, несмотря на «шероховатости».