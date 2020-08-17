Лукашенко на вертолете прилетел на завод в Минске

Движение автотранспорта в районе завода не ограничено. Кроме того, прилегающие парковки заполнены автомобилями, очевидно поэтому глава государства предпочел перемещаться на вертолете. Борт приземлился около 10.00 по местному времени. На это время был назначен визит главы государства.

Ранее сотрудница завода сообщила РИА Новости, что рабочие не собираются митинговать, а ждут встречи с главой государства на территории. Снаружи, напротив центральной проходной, собрались около сотни человек с бело-красными флагами. Лукашенко их увидеть не мог. Несколько человек в касках и рабочей форме с плакатом «Минские кабельные сети рабочих» позже присоединились к манифестантам. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не действующий президент Александр Лукашенко