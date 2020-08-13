Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Президент Беларуси Лукашенко готовит срочное обращение к народу.

Об этом сообщает «Коммерсант FM» со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.