Новоиспеченный полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал свой переход в лондонский клуб. Его слова передает пресс-служба «Челси».

«Я благодарен «Челси» и владельцам команды за то, что они сделали все возможное для того, чтобы я стал частью этого проекта. Я счастлив присоединиться к команде, играть в лучшей лиге мира и бороться за самые большие трофеи», — сказал Фернандес.

Сумма трансфера составила 121 млн евро, что является рекордной сделкой в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Футболист подписал контракт до лета 2031 года.

До этого рекорд принадлежал «Манчестер Сити», который приобрел английского полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 113 млн евро.

В СМИ ранее появлялась информация, что «Челси» намерен расплатиться с португальским клубом шестью платежами.

На прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Энцо Фернандес в составе национальной команды стал обладателем чемпионского звания, а также выиграл приз лучшему молодому игроку турнира.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач. (gazeta.ru)