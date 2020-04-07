Лучше чем в Грузии, только в трех карликовых государствах ЕС

Лучше, чем в Грузии, ситуация с коронавирусом только в трех карликовых государствах — Лихтенштейне, Монако и Ватикане, где фиксируется меньше заболевших и меньше летальных случаев.

Об этом, как сообщает «Грузия Онлайн», на брифинге 7 апреля сообщил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе. По его словам, по смертности и распространению коронавируса Грузия среди 53 стран Европы занимает 50-е место.

«В остальных 49 странах Европы ситуация намного хуже, в том числе в таких карликовых государствах, как Люксембург (где на 300 тысяч населения более 2000 инфицированных) и Исландия (где также более 1500 больных на 300 тысяч жителей). Я ничего не говорю о ведущих государствах Европы, где сотнями тысяч исчисляется число зараженных и десятками тысяч — число погибших», — заявил Церцвадзе.

Что касается целого ряда государств, где фиксируются единичные случаи коронавируса, грузинский инфекционист подчеркивает, что это в основном тропические государства, где вообще не известно, делается ли нормальная диагностика.

Напомним, что на 7 апреля в Грузии зафиксировано 196 случаев коронавируса, 46 пациентов вылечились, трое скончались. В режиме карантина находятся 4674 человека, в стационарах — 362 пациента.