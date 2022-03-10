Власти Великобритании ввели санкции против еще семи российских бизнесменов и руководителей госкомпаний, в том числе миллиардера Романа Абрамовича, владельца лондонского футбольного клуба «Челси», сообщается на сайте британского правительства в четверг, 10 марта.

В санкционный список попали также бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, глава «Транснефти» Николай Токарев и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев.

Совокупный чистый капитал попавших под санкции семи россиян составляет порядка 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов), говорится в сообщении. Все активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, а въезд в страну фигурантам списка — запрещен.

Штрафные меры введены в ответ на военное вторжение России в Украину. «Не может быть безопасных гаваней для тех, кто поддерживал жестокое нападение Путина на Украину», — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. (DW)