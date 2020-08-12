Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Беларуси. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — заявил Науседа.

Согласно литовскому лидеру, власти Беларуси прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов. «Кроме отказа от применения силы, необходимо освободить задержанных», — отметил он. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества.

«При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса», — сказал литовский лидер.

Он также сообщил, что Литва, Латвия и Польша в рамках плана разрешения кризиса в Беларуси предложили создать в стране так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции.

«Подходящим решением <…> могло бы быть формирование определенного национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого был бы поиск путей выхода из кризиса», — сказал президент Литвы.(ТАСС)