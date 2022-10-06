Лидеры 44 стран Европы и соседних регионов собрались на саммит в столице Чехии Праге — на фоне войны в Украине и резкого ухудшения отношений между странами ЕС и Россией.

Речь идёт о первой встрече новой неформальной организации — Европейского политического сообщества. В ней участвуют представители всех 27 стран ЕС, а также государств-кандидатов на вступление в блок, а также тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяет общеевропейские ценности. Приглашения получили лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, а также Великобритании, Турции, Сербии и ряда других не входящих в Евросоюз стран. Беларуси и России среди приглашённых нет.

Идея создать новый формат принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, он выступил с ней в мае. Впоследствии она была одобрена саммитом ЕС. В Евросоюзе подчёркивают, что речь идёт не об альтернативе вступлению в ЕС для стран-кандидатов, а о новом формате сотрудничества. «Учитывая драматические последствия российской войны, затронувшие европейские страны на многих фронтах, мы согласились создать Европейское политическое сообщество с целью объединения стран европейского континента и обеспечения платформы для политической координации», — отметил в своем приглашении лидерам стран председатель Евросовета Шарль Мишель. По его словам, на саммите могут обсуждаться безопасность, экономика, энергетика, миграция.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи в Праге заявил, что её участники будут обсуждать создание «нового порядка без России», а сам факт встречи является чётким сигналом об изоляции Москвы в связи с её агрессией против Украины. Ранее Боррель опубликовал статью, в которой развил свою мысль о построении единого европейского пространства без участия путинской России. (svoboda.org)