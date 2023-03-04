Лидер камбоджийской оппозиционной «Партии народного спасения» Кем Соха в пятницу был приговорён к 27 годам ограничения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене. Назначенный срок Соха должен будет провести под домашним арестом.

Правозащитники и западные страны считают этот приговор расправой властей над политическим противником. Заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон заявил, что обвинения в адрес Кема Сохи были «политической махинацией премьер-министра Хун Сена, чтобы отстранить от выборов крупного лидера оппозиции Камбоджи и уничтожить демократический механизм».

«Партия народного спасения» была главной оппозиционной партией в Камбодже, противостоявшей правящей Камбоджийской народной партии. В 2018 году, незадолго до очередных парламентских выборов, она была ликвидирована, а её деятельность запрещена. (svoboda.org)