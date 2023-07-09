Хотите свежий российский анекдот? Пожалуйста! Около 70% граждан России поддержат своего диктатора Владимира Путина на следующих выборах. Им нравится его «правильная политика», выражение «интересов силовиков» и «простых людей». Большинство россиян описали свое отношение к нему якобы как «положительно-нейтральное». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами «Левада-центра», которые поинтересовались мнением 1634 человек из 142-миллионного населения РФ.

По их словам, две трети опрошенных хотели бы переизбрания Путина главой РФ в 2024 году. Так, на следующий срок его хотят видеть 68% россиян – это рекорд с 2012 года, если не считать май 2022-го (тогда было 72%). Опрошенные объясняют это тем, что глава Кремля «ведет правильную политику», он «хороший лидер», «за народ» и вообще «ему нет альтернативы». Кроме этого, по мнению опрошенных, Путин выражает интересы «силовиков», а также «простых людей», «олигархов» и «среднего класса».

О, как! То есть, нам предлагают поверить в то, что подавляющее большинство россиян «не заметило» того, что около четверти миллиона их военнослужащих уничтожены в степях Украины. Россияне, согласно опросу «Левада-центра» не заметили и краха мифа о «второй армии мира». Они не увидели бегства из страны более миллиона соотечественников, не замечают превращения РФ в страну-изгоя.

Россиян в разных странах мира, часто совершенно без разбора, унижают. И это все — последствия войны, которую их страна развязала против Украины, уничтожая мирные города и жителей соседнего государства. Поразительно, но и этого опрошенные «Левадой-центром» россияне «не заметили. Да и вообще, какие-то совсем уж «слепые» россияне участвовали в данном опросе.

Они, ко всему прочему, не заметили и девальвации рубля. Тем временем, главный аналитик Совкомбанка РФ Михаил Васильев спрогнозировал курс доллара на отметке 89-94 рубля на следующей неделе, а также допустил, что евро будет стоить 98-103 рубля. «На предстоящей неделе сильные колебания рубля могут продолжиться, риски по-прежнему смещены в сторону дальнейшего ослабления рубля», — сказал российский финансист в интервью «Российской газете».

Он объяснил, что курс российской валюты снижается в последние семь месяцев, спрос в силу оттока капитала превышает предложение. Но россиян, судя по данномму соцопросу, даже это не волнует. «Мы же не в долларах зарпдату получаем, а в рублях!», слышал я не раз такое от россиян, при каждом новом падении курса «деревянного». «Могучая» логика, что и говорить!

Руководствуясь ею, можно и бунт ЧВК «Вагнер» в актив Путину занести. Сорбственно, так и пытается сделать российская прропаганда. Как говорится в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Украины, реакция прокремлевских СМИ на попытку мятежа ЧВК «Вагнер» и ее владельца Евгения Пригожина происходила в три этапа.

Сначала они явно были не готовы к такому повороту событий, однако по окончании мятежа начали преуменьшать его значение и превозносить в глазах россиян диктатора Владимира Путина. Когда началось восстание, средства массовой информации почти наверняка были удивлены. Тогда российское телевидение соблюдало свой традиционный график.

После того, как восстание было подавлено, российские государственные издания попытались «исправить» утверждения о том, что силы безопасности были пассивными. Пропагандисты продвигали идею о том, что Путин победил, подавив мятеж и избежав кровопролития, а также стремились объединить страну вокруг президента.

В конце концов, почти через неделю государство начало преуменьшать значение владельца «Вагнера» Евгения Пригожина и мятежа, очерняя их. Кроме того, каналы Wagner Telegram преимущественно смолкли, почти наверняка из-за вмешательства государства, убеждены в британской разведке. Путин же со своей стороны осуществляет чрезвычайно яркие публичные мероприятия, стремясь продемонстрировать силу.

Ну вот именно в рамках «демонстрации силы» Путина и нужно расценивать итоги соцопроса «Левада-центра». Которые иначе, кроме как свежий российский анекдот, и расценивать трудно. Ведь в реальности, все увидели, что «король-то голый!». И в соответствии с этим и выстраивают свои дальнейшие отношения с РФ. Учитывая совершенно обоснованные и логичные прогнозы аналитиков о том, что пригожинский бунт был далеко не последним, можем ждать нового анекдота из РФ. Согласно которому, после смены власти в этой стране рейтинг Путина вырастет до 110%.