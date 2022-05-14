Страны Запада не смогли найти предателей среди российских дипломатов, хотя такие попытки предпринимались как в России, так и в других странах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Подробности события приводит TACC.

Лавров отметил, что российские дипломаты продолжают исполнять свои профессиональные обязанности добросовестно и в полном объеме. При этом ситуация в мире требует перевести российскую дипломатическую службу в особый режим, чтобы она продолжила выполнять задачи по защите национальных интересов, уточнил министр.

По его словам, Запад среди антироссийских мер использует любые враждебные меры, включая грабеж. Лавров считает, что во всех цивилизованных странах произошел «русофобский всплеск», который позволил им отбросить политкорректность, правила приличия и правовые нормы.

«Применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как заявил Лавров, западные страны готовы противодействовать РФ до «последнего украинца». Соответствующее положение дел устраивает Вашингтон, который «дирижирует процессами из-за океана» и ослабляет Европу. Это позволит Соединенным Штатам освободить европейские рынки для своих товаров, технологий и военно-технической продукции, считает министр (aif.ru)