Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову «затягивают в НАТО» и это не в пользу её безопасности.
Как сообщает российский «Интерфакс», об этом он сказал в ответе на вопрос СМИ о том, стоит ли Молдове беспокоиться из-за «спецоперации» России против Украины.
«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», — сказал Лавров.
Заявление Лаврова прозвучало на фоне серии терактов в Приднестровье, которые начались после заявлений представителя армии РФ о планах выйти через юг Украины к непризнанному региону, потому что там «дискриминируют русскоязычное население».
Президент Молдовы Мая Санду на днях признала, что страна фактически не имеет боеспособной армии, и что война в Украине доказывает необходимость провести её усиление и модернизацию.
Вицепремьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян сказал, что не видит угрозы распространения боевых действий на Молдову (eurointegration.com.ua/rus).