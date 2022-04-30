Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову «затягивают в НАТО» и это не в пользу её безопасности.

Как сообщает российский «Интерфакс», об этом он сказал в ответе на вопрос СМИ о том, стоит ли Молдове беспокоиться из-за «спецоперации» России против Украины.

«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», — сказал Лавров.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне серии терактов в Приднестровье, которые начались после заявлений представителя армии РФ о планах выйти через юг Украины к непризнанному региону, потому что там «дискриминируют русскоязычное население».

Президент Молдовы Мая Санду на днях признала, что страна фактически не имеет боеспособной армии, и что война в Украине доказывает необходимость провести её усиление и модернизацию.

Вицепремьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян сказал, что не видит угрозы распространения боевых действий на Молдову (eurointegration.com.ua/rus).