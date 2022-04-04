Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие, при котором может пройти саммит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда может состояться саммит президентов России и Украины — тоже президент Путин не раз говорил — как только будет результат», — сказал министр.

По его словам, такой саммит может вполне быть созван для того, чтобы закрепить этот результат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин может и должен встречаться с Зеленским для фиксации достигнутых договоренностей, а не для обсуждений.

В свою очередь украинский лидер говорил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с российским коллегой на первой же встрече.