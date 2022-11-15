Глава МИД России Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», покинул Бали как раз перед массированной ракетной атакой по Украине.

Как свидетельствуют сообщения в пропагандистских росСМИ, Лавров рассчитал время перед нанесением первых ударов по территории украинских городов и покинул саммит, когда в Украине объявили воздушную тревогу.

Согласно роспропаганде, Лавров покинул Бали где-то в 15:40 по киевскому времени.

Отметим, что сегодня Россия запустила по городам Украины, включая КИЕВ, около 100 ракет. (УНИАН)