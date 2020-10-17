Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с Байрамовым и Мнацаканяном

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г., предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях. Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отмечается в сообщении.