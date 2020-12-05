Лавров обсудил с Джейхуном Байрамовым ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня», — отметили в МИД РФ.

| 2020-12-05T15:20:57+04:00 5 декабря 2020, 17:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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