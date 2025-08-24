На Аляске не обсуждалась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC News, отвечая на вопрос о встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Лавров заявил, что эту тему подняли позже, «можно сказать, экспромтом»: «Путин в телефонном разговоре четко заявил Трампу, что РФ готова продолжить прямые переговоры с Киевом, которые начались в Стамбуле. Делегации России и Украины встречались, и будут встречаться в Стамбуле. Зеленский «играет, не заботясь о содержании», когда говорит о первоочередности для себя встречи с Путиным. Россия предложила повысить уровень делегаций, чтобы обсудить вопросы, которые необходимо довести до сведения Путина и Зеленского».