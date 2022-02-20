Латвия, Эстония и Великобритания договорились продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Об этом заявила канцелярия президента Латвии Эгилса Левитса по итогам его встречи с премьер-министрами Эстонии и Великобритании Каей Каллас и Борисом Джонсоном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Эгилс Левитс, Кая Каллас и Борис Джонсон были едины в том, что Украине необходимо продолжить предоставлять военную и финансовую помощь», — говорится в сообщении.

По информации канцелярии, участники встречи также заявили о необходимости укрепить восточный фланг НАТО и подготовить сильные и долгосрочные санкции против России.

Каллас в Facebook написала, что в ходе встречи она также договорилась с Джонсоном расширить сотрудничество в формате Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под командованием Великобритании. «Мы договорились еще больше расширить сотрудничество в этом формате, — подчеркнула Каллас. — Например, я предложила организовать регулярные учения со странами-участницами ОЭС».