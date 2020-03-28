Лагерь для беженцев в Германии, где расселены и азербайджанцы, взят на карантин

В городе Хальберштадт (Саксония-Анхальт, Германия) взят на карантин лагерь из 850 человек, прибывших в страну для получения убежища.

Как сообщили европейскому бюро Report в Управлении полиции Хальберштадта, 27-летний постоялец сдал тест на коронавирус при переселении в общежитие в Халле, и результат теста оказался положительным.

После этого муниципалитет Хальберштадта и городская организация здравоохранения взяли лагерь на карантин.

«Утром сотрудники полиции закрыли все входы/выходы в лагерь. Затем работникам лагеря была выдана спецодежда. Чуть позже стало известно, что у одного из съехавших постояльцев выявлен коронавирус. Поэтому наш лагерь был взят на карантин», — заявил Report один из азербайджанцев, размещенный в лагере для беженцев.

По его словам, помимо него в лагере проживают еще 18 азербайджанцев: “Шестерых из них должны были депортировать в Азербайджан, но пока из-за коронавируса процесс депортации приостановлен ”.

| 2020-03-28T15:32:18+00:00 28 марта 2020, 15:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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