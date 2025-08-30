ЕС назначил нового посла в Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

В заявлении говорится, что Куюнджич Мариана назначена послом Европейского Союза в Азербайджане.

В настоящее время Куюнджич работает представителем Хорватии в Комитете по политике и безопасности (PSC). Ранее она занимала, наряду с другими постами, должность советника рабочей группы советников по международным отношениям (RELEX) в постоянном представительстве Хорватии при ЕС.