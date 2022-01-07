Подорожание зерновых чревато дальнейшим ростом цен на продукцию бройлерных хозяйств в Азербайджане. Поскольку местные птицекомллексы зависят от импорта ингредиентов для кормов из России, а экспортные пошлины на ввозимые оттуда зерновые продолжают расти, новая волна подорожания яиц и курятины не за горами.

Подорожание зерновых не оставило в стороне и местные птицеводческие комплексы, импортирующие ингредиенты для комбикормов из России и Украины. По данным аналитиков отрасли, львиная доля себестоимости мяса птицы – до 70% приходится на корма. Главной причиной увеличения стоимости обычно ставится подорожание зерна, которое идет на корм птице.

Между тем российские власти продолжают повышать экспортные пошлины на зерновые. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 по 18 января вырастет до $98,2 за тонну против $94,9 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Пошлина на экспорт ячменя повысится с $83,5 до $86,2 за тонну, на кукурузу — понизится с $69 до $67,7 за тонну.

«Подорожание зерновых скажется на отраслях, так или иначе связанных с их потреблением, — пояснил корреспонденту # руководитель Общественного объединения поддержки аграрных реформ, эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов. – Вслед за удорожанием ингредиентов кормов цены на продукцию наших бройлеров росли на протяжении прошлого года и, судя по всему, этот процесс продолжится. Сегодня наблюдается очень высокий рост цен на зерновые. Хотя урожаи в мире растут, страны-производители не упускают случая увеличить свои доходы за счет экспортных пошлин. Таким образом они поддерживают собственных производителей, а импортерам не остается ничего другого, как покупать по завышенным ценам».

При этом цены на местное зерно тоже растут вслед за мировыми. На этом фоне подорожание курятины происходит достаточно сдержанно и в целом не компенсирует рост производственных трат, а потому ценовое ралли продолжится.

Мировые цены на курятину растут в текущем году не только по причине подорожания зерновых. По свидетельству ветеринарного врача-консультанта Бориса Беленького, росту цен также способствует высокий спрос со стороны стран Восточной Азии и несущественный на этом фоне рост производства в основных странах-экспортерах. Кроме того, во время пандемии растет потребление мяса птицы, как самого доступного вида животного белка. Рост потребления мяса птицы также связан с тем, что в мире наблюдаются четкие тенденции роста приверженности населения нормам здорового питания.

Помимо зерновых на протяжении всего прошлого года повышались в цене практически все составные ингредиенты комбикормов. Особенно подорожало подсолнечное масло и соевый шрот. На растущей себестоимости сказались неблагоприятные погодные условия последних двух лет, засуха в ряде регионов России. При этом снижение объемов производства в США, ЕС, Аргентине и Бразилии вызвали значительный рост цен и спрос на фуражную пшеницу. Впрочем, главная причина подорожания продукции наших бройлеров кроется в растущей себестоимости производства и обусловлена подорожанием кормов из-за повышения цен на зерновые.

В экспертных кругах считают, что рост цен на муку и хлеб далеко не последнее следствие подорожания импортируемой российской пшеницы. Напомним, что рост цен на пшеницу на мировом рынке вынудил крупных производителей муки и хлеба попросить правительство скорректировать цены в соответствии с реальной рыночной стоимостью продукта. Это произошло сразу после резкого роста розничных цен на муку в стране.

В социальных сетях появились фото новых ценников на мешок муки весом в 50 кг, который подорожал с 28 до 38 манатов. В то же время, цена на хлеб в магазинах выросла на 0.2 маната.