Главный менеджер компании Wolt Azərbaycan Тофиг Сулейманов подтвердил Turan, что 1-2 сентября группа курьеров проводит забастовку.

«Мы с уважением относимся к их решению не принимать заказы, однако эта группа курьеров создает препятствия. Они собираются у ресторанов и не позволяют принимать заказы другим курьерам-партнерам», — отметил Сулейманов.

При этом он указал, что причиной нынешнего недовольства стали изменения в модели оплаты, осуществленные с 29 августа. Все курьеры были об этом оповещены и детально информированы о предстоящих изменениях еще 12 августа. Кроме того, 15 и 16 августа были проведены встречи для изучения мнения курьеров-партнеров.

По словам Сулейманова, согласно новой модели оплаты, расстояние, преодолеваемое курьером до ресторана/магазина, подсчитывается по навигатору. Принципиальное нововведение именно в этом.

Раньше расстояние исчислялось по прямой, а сейчас по маршруту, установленному навигатором.

По утверждению Сулейманова, новая система была введена по просьбам самих курьеров.

Он также опроверг утверждения, что при доставке двух заказов на один адрес, курьер получает оплату только за один заказ.

Согласно менеджеру компании, среднечасовой доход курьера сохраняется в пределах 5-6 манат.

«Это означает, среднестастический курьер за 8 часов работы в течение дня зарабатывает 40-50 манатов», — сказал Сулейманов. По его словам, нововведения не преследовали целей уменьшения доходов курьеров.

Компания работает над повышением часового заработка курьеров будет повышения их эффективности. Компания открыта к выслушиванию мнений курьеров, но призывает их соблюдать законы и прекратить давление на коллег и рестораны, резюмировал Сулейманов.