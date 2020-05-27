Кто вы, мистер кандидат? – в Азербайджане должен быть создан публичный резерв управленческих кадров

Создать в Азербайджане публичный резерв управленческих кадров по примеру РФ и других стран предложил юрист и финансист Акрам Гасанов. Необходимость формирования целостной, единой системы отбора кандидатов в резерв управленческих кадров диктуется происходящими в стране кадровыми реформами, сказал он #.

Происходящие в стране кадровые изменения заслуживают высокой оценки, говорит юрист, поскольку подавляющая масса старых кадров вызывает недовольство населения и бизнеса. Но главное в этом вопросе – новые кадры, безусловно, должны быть лучше.

«Так уж сложилось в нашей стране, что подавляющее большинство высших должностных лиц назначаются главой государства, — продолжил он. – В этом вопросе подходы разнятся, и каждой стране свойственна своя система. Скажем, в ряде государств президент назначает лишь узкий круг должностных лиц, а те в свою очередь – остальных. В Азербайджане большая их часть назначается главой государства, что хорошо в контексте возрастающего в этом случае порога ответственности и прочих моментов».

Однако упомянутый подход не лишен сложностей, поскольку знать все обо всех назначаемых на должность чиновниках невозможно. Глава государства не знаком лично с большинством утверждаемых кадров, поскольку это невозможно физически. Естественно, в этом вопросе он руководствуется представлениями и рекомендациями, исходящими от своих советников, иной раз пытающихся влиять на такие решения в собственных интересах, кстати, не всегда пересекающихся с интересами государства. Такие моменты возникают у каждого руководителя на любом уровне, говорит собеседник, тем более в высшем политическом руководстве страны.

В Азербайджане нередко приходится слышать о кадровом голоде, иные должностные лица не меняеюся годами в силу отсутствия адекватной замены, либо же способные кадры есть, но о них ничего неизвестно. По свидетельству Гасанова, такая ситуация становится в ряде случаев почвой для злоупотреблений:

«Кстати, несколько месяцев назад Президент Ильхам Алиев признался, что его окружение порой скрывает от него факты, о которых он узнает через прессу. И это естественно, поскольку даже руководитель какой-то небольшой компании не может сказать наверняка, что за всю свою карьеру он ни разу не ошибался в кадровых вопросах. И это притом, что он имеет несравнимо больше возможностей для всесторонней проверки кандидатов, а кадровый состав в компаниях не подбирается все время. Глава государства вынужден заниматься этим постоянно, это одна из постоянно действующих его обязанностей, что в целом усложняет задачу».

Новые кадры, назначенные главой государства за последнее время, выходцы из госструктур, бизнеса, крупных холдингов. Большинство из них имеют высшее образование, у некоторых дипломы зарубежных вузов. «Лично для меня высшее образование за рубежом, за исключением Германии, где действуют государственные вузы и высокие стандарты образования, пока еще ничего не значит. Важно, какое образование получил претендент, что именно человек закончил и т.д. Кстати, у нас практически нет кадров, закончивших вузы в этой зарубежной стране. Местные кадры имеют высшее образование, опыт, нормальные внешние данные и пр. Иные из них – авторы книг, статей, хотя при их назначении все это никто не читает за отсутствием времени».

Легко понять, что таких кандидатов много и все перечисленное не может быть решающим критерием для выбора. Мерилом можно рассматривать успешность в предыдущей деятельности, но именно здесь кроется главная проблема. В Азербайджане нет ни единой успешной госструктуры, кроме «Асан хидмет», считает Гасанов. Что же касается крупных холдингов, все они практически не успешны, несмотря на какие-то формальные достижения и прибыли, которые получены не за счет кадров, а благодаря административному ресурсу. То, что многие эти компании все еще действуют – не показатель.

«Ведь с таким успехом можно провести аналогию с оппозиционными партиями, они тоже худо-бедно, но действуют в течение многих лет, — продолжил он, — К слову и к теме, рекомендую молодым активистам оппозиционных партий перестать заниматься ненужными, пустыми вещами, но принести реальную пользу, поучаствовать в происходящих кадровых изменениях. Я также обращаюсь к власти, в такой маленькой стране, как Азербайджан, не стоит делить людей по этому признаку. Молодым активистам стоит убавить радикализм, а власти – привлекать и такие кадры тоже».

Но вернемся к главному. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь как можно больше информации про кандидата, располагать мнением широкого круга лиц. Публичный кадровый резерв помог бы решить эту задачу, уверен Гасанов. По его словам, в упомянутом направлении уже имеются эффективные начинания. Конкурс Yüksəliş («Восхождение») является частью кадровых реформ, которые проводит в Азербайджане Президент Ильхам Алиев:

«Это очень хорошая инициатива. Неизвестно пока, чем она закончилась, надеюсь, итоги конкурса прояснятся в этом году. Конкурс – это один из способов создания кадрового резерва. Есть и другие пути, скажем, рекомендация. Однако рекомендация должна исходить не только от госчиновников, но и других лиц – общественных деятелей, ученых, тех, кому доверяет глава государства. Таких людей тоже можно включать в резерв, публикуемый на сайте президента. При этом, внимание! Именно публичный характер поможет всестороннему информированию о кандидатах, поскольку прецеденты будут широко обсуждаться в обществе».

Кроме того, публичность поможет поставить точку критике этих лиц в безграмотности, низком уровне владения языком, родственных связях и пр. после назначения. Необходимо организовать этот процесс так, чтобы общественность не постфактум, а своевременно послужила поддержкой президенту, поскольку высказывать свое мнение про уже назначенных на должность лицах, как это происходит сейчас, неуместно и бессмысленно. Получается так, как будто человек возражает Президенту, хотя ему кажется, что он информирует главу государства о том, что мог бы не знать лидер страны.

«Вполне может быть, что Президент, назначая то или иное должностное лицо, не знал какую-то информацию, или знал, проанализировал, взвесил все за и против и принял свое решение. Главное, чтобы информация поступала до назначения, а не после. В последнем случае даже если выбор неправильный, с точки зрения стабильности госуправления менять решение неправильно», — подытожил собеседник.