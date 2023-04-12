Стратегический резерв нефти США сократился до 369,6 млн баррелей, что является минимальным значением с ноября 1983 года.

Это следует из данных еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Отмечается, что в ноябре 1983 года показатель нефтяного резерва США также составлял 369,6 млн баррелей. При этом за прошедшую неделю показатель сократился на 1,6 млн баррелей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США планируют пополнять нефтяные резервы, несмотря на сложности, с выгодой для налогоплательщиков.