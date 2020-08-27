КС оппозиции заявил о недопустимости использования иностранных сил в Беларуси

Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что формирование вооруженных группировок на территории России или любой другой страны для использования на территории Беларуси является недопустимым, сообщает «Интерфакс».

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — говорится в заявлении совета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для «оказания помощи» Беларуси, но не будет его задействовать, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».