В Крыму средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников самолетного типа. Дроны появились в воздушном пространстве полуострова около 5:30 утра 14 сентября, сообщило Минобороны РФ.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», взрывы прогремели в районе поселка Заозерного рядом с Евпаторией. Один из дронов сбили прямо над Евпаторией — его обломки упали во дворы, сообщает телеграм-канал «ЧП Севастополь». По свидетельствам местных жителей, у многих «дома ходили ходуном».

Также взрывы были слышны в районе села Молочное, которое находится недалеко от Евпатории. В указанном районе расположены несколько военных частей, в том числе военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

Один из одиннадцати дронов мог попасть по базе ПВО между Молочным и Уютным, пишет «Крымский ветер». Эту же информацию распространяет украинское издание Супiлне, уточняя, что прилет мог прийтись по подразделению радиолокационного полка.

Во время прилета дронов прекращалось движение по Крымскому мосту, который расположен в 250 км от Евпатории, у другого края Крымского полуострова.

Помимо воздушной атаки дронов, Минобороны РФ доложило о попытке морских беспилотников атаковать корабль Черноморского флота. По данным ведомства, пять безэкипажных катеров встретились с кораблем «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Если верить Минобороне, все они были уничтожены огнем из штатного вооружения военного судна, отметило ведомство. (moscowtimes.ru)