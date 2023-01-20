Криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве после краха криптобиржи FTX. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Genesis подала заявление о банкротстве, став последней компанией, которая потерпела крах после стремительного падения FTX, отмечает Bloomberg.

Как уточняет агентство, Genesis сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя последней займы. Материнская компания криптобиржи Digital Currency Group предпринимала попытки спасти Genesis, в частности пыталась привлечь инвесторов и сократила 30% персонала в ноябре. Но «большое число запросов на снятие средств» привело к банкротству.

В начале ноября 2022 года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид подал в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.

Бэнкман-Фрид был задержан в декабре на Багамских островах по запросу Вашингтона. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию. По данным телеканала CNN, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение на срок до 115 лет. (TASS)