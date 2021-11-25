Похоже, Москва отступать не собирается, пытаясь из последних сил удержать Южный Кавказ в зоне своего влияния. Неспроста перед объявленной брюссельской встречей лидеров Азербайджана и Армении 15 декабря в рамках саммита «Восточного партнерства» запланировала трехсторонний саммит в Сочи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Европа долгое время оставалась безучастной к проделкам России на Южном Кавказе, в частности на монополизацию процесса карабахского урегулирования. И за то время, что Евросоюз был занят своими проблемами, в частности проблемами, созданными пандемией, «Северным потоком», газовым и новым миграционным кризисами, созданными опять же Россией, украинским направлением, Москва укрепила свои позиции в нашем регионе. Вызвав небольшую войну на армяно-азербайджанской границе, сама же и выступила в роли примирителя, и вновь продемонстрировала, что является единственным арбитром, к голосу которого безапелляционно прислушиваются обе стороны конфликта. Ну а до того, в течение всего последнего года занималась усилением своего присутствия как в карабахском регионе Азербайджана, так и вдоль границ Армении. В результате все эти территории оказались под беспрекословным контролем так называемых миротворцев России и пограничной службы Федеральной службы безопасности.

Практически, Армения оказалась полностью окружена российскими войсками, Азербайджан же, пустив «козла в огород», фактически попал в западню. Потому как, по всей видимости, даже по истечении оговоренного Трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года пятилетнего периода, Россия не собирается оставлять занятые позиции, на которые стремилась вернуться все последние 20 лет. Не завуалированно об этом заявил и сам российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России, подчеркнув, что «ситуация в регионе не успокоилась и требует участия российского миротворческого контингента как гаранта стабильности».

Итак, 26 ноября, в преддверии Брюссельского саммита, Путин намерен поговорить с Алиевым и Пашиняном. И не случайно, 24 ноября весь день наблюдалась дипломатическая активность. С утра Сергей Лавров позвонил главе МИД Армении Арарату Мирзояну. Как сообщает «Sputnik Armenia», стороны обсудили последнюю ситуацию на азербайджано-армянской границе, обменялись мнениями о работе, проделанной по выполнению обязательств, указанных в трехсторонних заявлениях от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Далее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком и замглавы МИД РФ Андреем Руденко. Естественно, в ходе встречи стороны обсудили работу трехсторонней рабочей комиссии по разблокировке региональных коммуникаций, коснулись перспектив восстановления транспортных коммуникаций в Закавказье.

Ранее, в тот же день, Оверчука принял Ильхам Алиев, разумеется, обсуждалась деятельность трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении. Кроме того, была обсуждена деятельность российских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Одновременно с Оверчуком в Баку оказался и спецпредставитель Путина Михаил Швыдкой, который побывал как в МИД Азербайджана, так и в госкомитете по работе с диаспорой, и минобразования, и встретился с руководителями этих служб. А еще, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала на понедельник, 29 ноября, трехстороннюю встречу совместной комиссии России, Азербайджана и Армении по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Ну и самое главное — Путин созвонился с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главным вопросом переговоров была ситуация – нет, не на границе Беларуси и Евросоюза, а в Карабахе. По сообщению пресс-службы Кремля, «Владимир Путин проинформировал Шарля Мишеля о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе».

Эти же вопросы, как сообщил Кремль, планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.

Случайность? Разумеется, нет. Происходит мягкая оккупация, не только мечом, но и оралом. С проникновением во все сферы общественной жизни. Дабы не дать Азербайджану и Армении, не дай Бог, выскочить из сферы влияния России и уйти на Запад, не допустить европейские институты в регион. Путин собирается перед брюссельской встречей дать в очередной раз «напутствия» своим кавказским коллегам. Кажется, начинается серьезная бой за Южный Кавказ. И в этой борьбе все средства хороши. Конец года обещает быть интересным на политические события. Посмотрим, кто окажется сильнее или какое направление выберут Баку и Ереван на этой судьбоносной для обоих республик встрече?