«Кремль может выступать агрессором, в том числе, и в личине «миротворцев» — Копчак

В новом стратегическом отчете НАТО говорится, что Россия продолжает свою агрессивную политику в Украине и в Грузии. В Альянсе считают, что Москва «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО. В связи с этим Североатлантическому альянсу необходимо укреплять партнерство с этими «уязвимыми демократиями», говорится в отчете.

Там также отмечается, что РФ регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО» и угрожает их безопасности.

То есть, консолидированный Запад недвусмысленно называет Россию агрессором и угрозой постсоветским соседям, а у нас на территории – в Карабахе – эта же страна пытается предстать в образе миротворца. Нет ли тут явного диссонанса? Может ли одна и та же страна на практике быть одновременно агрессором и миротворцем?

Как отмечают западные издания, тактика «железного кулака», которая превратила Грузию и Украину в непримиримых врагов России, очевидно, больше не пользуется популярностью внутри Кремля, который теперь все чаще применяет более искусную смесь мягкой и жесткой силы.

И еще — почему в новом отчете НАТО отдельно не упомянут Азербайджан? Ведь наша страна имеет отношения с Альянсом — она участница программы НАТО «Партнерство во имя мира». Разве нельзя было отметить, что с появлением вооруженного контингента России на территории Азербайджанской Республики (в Нагорном Карабахе) возрастают угрозы безопасности и целостности нашей страны? Почему такое отношение?

Свои ответы на эти вопросы # дал руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Володимир Копчак:

— В который раз отмечаю — сама постановка такого рода вопросов на азербайджанских медиа- и экспертных площадках — это позитивный маркер. Свидетельствующий о серьезном подходе в Баку к изучению вызовов и рисков, которые несёт российский «миротворческий рычаг».

Может ли одна и та же страна на практике быть одновременно агрессором и «миротворцем»? – вопрос в случае с Россией либо риторический, либо не совсем верно сформулирован. Так как Кремль может выступать агрессором, в том числе, и в личине «миротворцев». Вообще-то в логике Кремля (она может быть сколько угодно ущербной, но какая есть) в Карабахе Россия при всех «но» всё-таки смогла обыграть свою излюбленную формулу «деэскалация через эскалацию». Не вижу смысла описывать азбучные истины и примеры. Как-никак до 9 ноября 2020 года никто иной, как Азербайджан, в течение 30 лет категорически отбрасывал саму идею российских «миротворцев» в Карабахе (читай, на своей территории). И в течение 44 дней боёв за Карабах само упоминание варианта развязки с российскими «миротворцами» – на самом деле читаемого и наиболее вероятного – в азербайджанской экспертной среде считалось признаком дурного тона.

Сейчас, если аккуратно всё-таки допустить, что на самом деле российские «миротворцы» подразумевались как наименьшее зло, а переход этой красной линии — как необходимый компромисс, Азербайджан, конечно, благодаря своему солдату выжал из ситуации максимум. Плюс турецкий «предохранитель», не будем повторяться.

Однако эйфория от победы на поле боя не должна усыплять бдительность, так как в российской «миротворческой саге» в Карабахе это только пролог, а соответствующие вызовы и риски для Баку – тема отдельного исследования.

Почему в отчете НАТО избирательно не указан Азербайджан – на мой взгляд, на это есть две очевидные причины. Во-первых, это инерция от двадцатилетнего комфорта, в котором пребывал «консолидированный Запад», сознательно и молчаливо отдавший проблему Карабаха в монопольное управление Кремля под крышей изначально мертворожденной Минской группы ОБСЕ. Да, сегодня эта монополия разрушена военным присутствием Турции, но инерция комфорта пока никуда не делась.

Ну и, во-вторых, Азербайджан ведь сам предоставил свой «мандат» российскому контингенту на своей территории, что как бы сглаживает в глазах Запада шлейф от российской интервенции.

И, если у Еревана в условиях военного разгрома никто уже не спрашивал, то применённые рычаги торга/давления по отношению к Баку, собственно и формируют новую систему вызовов и рисков для Азербайджана в свете присутствия российского «миротворческого» контингента в Карабахе.

Я не случайно закавычил слово «мандат». Его, на мой взгляд, ещё только предстоит сформировать. С конкретно прописанными функциями «миротворцев» и системой контроля по соблюдению этого самого мандата. Самостоятельно или с помощью Турции – не принципиально. И для этого, на мой взгляд, вряд ли Баку нужны какие-то специальные намёки или посылы извне…