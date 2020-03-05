Коронавирус помешал «Легенде о любви»

Презентация балета «Легенда о любви», которая по инициативе Фонда Гейдара Алиева должна была быть проведена 13, 15 и 16 марта, перенесена.

Как сообщает в четверг Trend, балет будет показан в постановке прославленного балетмейстера Юрия Григоровича. В рамках упреждающих мер по пресечению распространения коронавируса, и исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, привлеченный к подготовке балета творческий состав российской стороны выступил с инициативой о перенесении презентации балета в марте на более позднюю дату.

В связи с этим изменена дата 3-дневной презентации балета «Легенда о любви», которая будет проведена во Дворце Гейдар Алиев. Организаторы предоставят дополнительную информацию о новой дате презентации балета позднее.

По вопросам, возникшим в связи с приобретенными на 13, 15 и 16 марта билетами, можно обратиться в соответствующие кассы города.