Коронавирус помешал «Легенде о любви»

Презентация балета «Легенда о любви», которая по инициативе Фонда Гейдара Алиева должна была быть проведена 13, 15 и 16 марта, перенесена.

Как сообщает в четверг Trend, балет будет показан в постановке прославленного балетмейстера Юрия Григоровича. В рамках упреждающих мер по пресечению распространения коронавируса, и исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, привлеченный к подготовке балета творческий состав российской стороны выступил с инициативой о перенесении презентации балета в марте на более позднюю дату.

В связи с этим изменена дата 3-дневной презентации балета «Легенда о любви», которая будет проведена во Дворце Гейдар Алиев. Организаторы предоставят дополнительную информацию о новой дате презентации балета позднее.

По вопросам, возникшим в связи с приобретенными на 13, 15 и 16 марта билетами, можно обратиться в соответствующие кассы города.

| 2020-03-05T17:12:07+00:00 5 марта 2020, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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