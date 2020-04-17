Коронавирус не мешает урегулированию в Нагорном Карабахе

Консультации по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует ТАСС.

«Несмотря на коронавирус, работа по нагорнокарабахскому урегулированию продолжается», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что вопросы урегулирования обсуждались в апреля в ходе телефонных разговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.

«Регулярные контакты со сторонами поддерживает сопредседатель Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), также личный представитель главы ОБСЕ посол Анджей Каспшик, — добавила она. — В центре внимания продолжающейся серии консультаций находится тема коронавирусной инфекции, ее воздействия на переговорный процесс, а также некоторые вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Обсуждается ситуация на линии соприкосновения и на границах».