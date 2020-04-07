Коронавирус и мусор

«По мере того как коронавирус распространяется по всей территории США, мусороперерабатывающая промышленность готовится к потенциальному увеличению количества инфицированных отходов, одновременно сталкиваясь с опасениями по поводу подверженности работников патогену», — пишет The Wall Street Journal.

«США смотрят на опыт Китая, где ежедневные объемы медицинских отходов в Ухане выросли в шесть раз (…), что побудило правительство развернуть десятки переносных установок для переработки отходов. Китайские чиновники недавно заявили, что объекты по переработке медицинских отходов в 29 городах работают на полную мощность или близки к ней», — говорится в статье.

«В США компании по переработке отходов говорят, что больницы уже производят больше мусора, который необходимо обрабатывать специально, в то время как пандемия также ставит под угрозу обычный сбор бытовых отходов. Stericycle Inc., один из крупнейших в стране переработчиков медицинских отходов, говорит, что в последние недели наблюдается резкое увеличение числа масок, перчаток и халатов».

Когда коронавирус только появился, некоторые штаты рекомендовали классифицировать любые отходы после пациентов как «регулируемые медицинские отходы», а это означает, что перед захоронением их необходимо обработать, чтобы они считались неинфекционными, поясняет Тиффани Викстен, менеджер по профилактике и контролю инфекций в Медицинском центре Университета Раш в Чикаго.

Впоследствии федеральные регулирующие органы уточнили, что только небольшое количество отходов из медицинских учреждений — например, оборудование, загрязненное биологическими жидкостями — нуждается в такой обработке, а остальные отходы считаются обычным мусором.

«Эти маски и перчатки, в частности, являются предметом беспокойства для перевозчиков отходов»,- говорит Кэти Уикман, менеджер по развитию в Advocate Aurora Health, крупной системе больниц на Среднем Западе.

«Некоторые больницы требуют, чтобы маски и другие отходы по случаям коронавируса сжигались «в качестве дополнительной меры предосторожности»»,- сказал Брэд Райт, вице-президент Covanta Holding Corp., крупнейшей в США компании по переработке отходов в энергию. (…) Компания говорит, что возможности по переработке регулируемых медицинских отходов в США могут быть недостаточными, и предварительное моделирование показало, что в ближайшие месяцы страну ожидает «значительный дефицит».

«Опасения по поводу инфицированных отходов выходят далеко за рамки тех отходов, которые вырабатывают больницы. Все большее число обычных программ утилизации бытовых отходов приостанавливаются, и некоторые города заявляют, что работники, которые сортируют мусор вручную, могут подвергаться риску заражения вирусом, который может быть на поверхностях», — подчеркивается в статье.

«Работники по утилизации отходов в Питтсбурге на днях отказались собирать мусорные отходы после того, как, по их словам, у двоих их коллег был обнаружен коронавирус, а отдел санитарии не сообщил им. В прямом эфире на Facebook работники заявили, что хотят получить маски и надбавку за работу в опасных условиях. (…)».

NWRA просит больницы маркировать мешки, содержащие отходы, связанные с коронавирусом, «в качестве знака для наших сборщиков отходов, что им следует проявлять особую осторожность»,- сказал Смит.

Интересно, а как обстоят дела у нас в стране? И сепарировались ли медицинские отходы в Азербайджане вообще?