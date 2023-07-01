Король Нидерландов Виллем-Александер принес извинения за роль, которую играла в прошлом страна в рабовладении и работорговле. С соответствующей речью он выступил в субботу в Амстердаме, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Выступая перед собравшимися в парке Oosterpark, он попросил прощения за то, что его предки в свое время не выступили против той системы. «Сегодня я стою перед вами, и как ваш король <…> я лично приношу извинения за это», — сказал монарх под аплодисменты и радостные возгласы.

1 июля в Нидерландах отмечается 150-летие со дня отмены рабства в бывших голландских колониях. По этому случаю в стране и ее бывших колониях в течение всего года запланированы различные мероприятия, которые должны повысить осведомленность общества о связанном с рабством прошлом.

В ходе своей речи Виллем-Александер подчеркнул, что рабство является преступлением против человечности. «Из всех форм закрепощения рабство является самим оскорбительным и унизительным, — отметил он. — Ужасные последствия связанного с рабством прошлого наблюдаются до сих пор. Мы по-прежнему ощущаем это, например, через расизм».