Контроль над Тархуной перешел к ливийской армии

Армия Правительства национального согласия (ПНС) Ливии зачистила от боевиков Халифы Хафтара административный центр западной провинции Тархуна. Об этом сообщили в пятницу в командовании сил ПНС.

Освобождению города Тархуна предшествовало окружение этого стратегически важного населенного пункта.

Боевики из группировки «Девятая бригада» («Эль-Каинат»), сражавшиеся на стороне Хафтара, в ночь на пятницу оставили Тархуну. Их преследуют правительственные силы, сообщили в Штабе операции «Вулкан гнева».

Новая цель для правительственных сил вслед за Тархуной – города Сирт и Джуфра, а также южные нефтяные районы Ливии, отметили в штабе.

Город Тархуна расположен в 90 км к юго-востоку от Триполи и долгое время использовался сторонниками Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу.

За последние недели армия ПНС, при поддержке Турции, добилась значительных успехов в борьбе с наемниками Хафтара.

Наемники были отброшены из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.

18 мая от сторонников Хафтара была очищена стратегически важная авиабаза «Ватийе», что серьезно пошатнуло его позиции. (Агентство Анадолу)