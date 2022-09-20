Выходки Армении уже больше не могут выступать, как политические загадки. Опыт столетий, особенно последних тридцати лет оголили всю коварную политику Армении.

Поэтому политические наблюдатели больше не ломают голову над провокациями армян, такое впечатление, что все лежит на поверхности политической плоскости. Это касается и последних широкомасштабных военных провокаций Армении.

В первую очередь надо заметить, что Армения может подписать массу документов, но все равно, устойчивого и стабильного мира не будет. Потому что конфликт есть форма существования Еревана.

С его помощью армяне получают убежище в разных странах, добиваются опеки сильных государств, постоянно находятся в центре внимания сильных мира сего. Никакими другими способами они не могут добиваться внимания ведущих государств мира. Они не в состоянии делать серьезные геополитические выборы, чтобы хоть таким образом как Грузия обратить внимание других стран на себя. Они могут существовать лишь «под пазухой» таких стран, как Россия, использующие их в своих «геополитических проектах».

Конечно, тут есть и другие политические моменты. Ереван стремится вернуть двух других сопредседателей в политическую плоскость регулирования конфликта – это нужно ему для давления на Россию, и конечно, для страховки себя. Возвращение двух других сопредседателей – США и Франции — в политический оборот будет означать затягивание конфликта еще на тридцать лет.

Кроме того, между Россией Арменией существует определенное трение. Россия, как крупное государство не может подчинить свою региональную политику полностью интересам Еревана. Но последний требует от Кремля именно этого. По этой причине, Армения часто напоминает Москве Израиль, якобы США без каких – либо оговорок поддерживают политику Иерусалима, хотя на самом деле, все не так просто и однозначно – даже на Ближнем Востоке наблюдаются разногласия между близкими союзниками.

Плюс, в последних процессах нетрудно заметить следы России. Для этого достаточно ответить на один вопрос: кто не заинтересован в скорейшем разрешении конфликта, особенно, при посредничестве Европейского Союза и его президента Шарля Мишеля? Согласитесь, в первую очередь, на ум приходит Россия.

Да, Россия не хочет восстановления прежней роли США и Франции, не желает их замены Европейским Союзом. До тех пор, пока не выяснится ситуация с Украиной, Москва будет стремиться держать азербайджано-армянский конфликт под своим контролем и в своей монополии.

Понятно, что США и Франция также стараются мутить воду. Визит армянского министра обороны в Вашингтон, попытки Парижа добиться обсуждения проблемы в ООН еще раз подтверждают подобные размышления. В свое время Никола Пашиняна в США принимал только заместитель мера Калифорнии, а теперь такое впечатление, что американцы заново «открывают» армянских политиков…

А что ожидается в перспективе? В начале отметили, что продолжительного устойчивого и стабильного мира не будет, Ереван постоянно будет устраивать разные провокации. Но тут есть также иные моменты.

Подавляющее большинство населения Армении не хочет войны, они устали от войны. Пашиняна они поддерживают именно из-за этого, в противном случае, реваншисты давным-давно отправили бы Пашиняна на политический покой.

К сожалению, армянский премьер постоянно забывает об этом. Этот человек не понимает, что терпение людей имеет предел, и в один день общество отвернется от него. Пока реваншисты не имеют серьезной поддержки. Но то, что Пашинян не может вести войну или добиться мира, в конце концов может заставить его сторонников встать в один ряд с его оппонентами и противниками.