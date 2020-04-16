Кому на Руси жить хорошо при коронавирусе

Больше, чем за поступью самого коронавируса почти все население планеты следит за тем, какие меры социального характера предпримут правительства для поддержки оставшихся без работы людей, а также малого и среднего бизнеса, транспорта и экономики. Меры, принятые в некоторых странах, оказались своевременными и адекватными, вместе с тем какие-то страны запоздали, а иные и вовсе выделили мизерную помощь в ситуации, когда люди вынужденно остались без работы и не имеют возможности заработать денег даже на хлеб насущный из-за всеобщего карантина, запрета выходить из дома и закрытия почти всех объектов.

И оказавшейся в этой ситуации большей части землян остается уповать на ответственность своих правительств. Проблем с выделением государственных средств для помощи безработным или оплаты вынужденного отпуска служащим госучреждений фактически в большинстве своем нет, особенно в демократических обществах, руководители которых чувствуют ответственность перед избирателем. Несколько сложно обстоят дела, разумеется, в странах, считающихся авторитарными, со слабыми демократическими институтами. В первых, если даже страна имеет крупный внешний долг, руководство находит средства, как для поддержки физических лиц, так и частных компаний и экономики, как, например, в случае с США, имеющей $ 23,5 трлн. внешнего долга или ФРГ с $2,5 трлн. Во-вторых же, даже при наличии небольшой суммы долга относительно ВВП и при больших запасах средств в резервных фондах, правительства в силу абсолютной независимости от своего электората отказываются прислушиваться к голосу разума и стараются выделить как можно меньше денег в качестве помощи населению, даже не опасаясь последующих голодных бунтов и хаоса.

К примеру, самую большую помощь населению в этой ситуации оказали западные страны – США при наличии такого большого внешнего долга направили на поддержку людей и экономики 9% от ВВП, Великобритания (внешний долг $2,7 трлн. ) — около 14%, Германия — свыше 20% и т.д. В абсолютных цифрах: США — $3.258 трлн, Германия — $1,4 трлн, Япония — $989 млрд, Великобритания — $ 765 млрд, Италия — $ 430 млрд, Франция — $376 млрд, Испания — $219 млрд, Австралия — $109 млрд, Канада — $75 млрд, и это не предел. Потому что эти страны периодически пересматривают финансирование и вливают дополнительные средства.

В некоторых странах выплачивают определенную сумму каждому жителю страны, включая детей (США — $1200, Гонконг — $1300), в иных — освобождают от уплаты коммунальных расходов (Грузия, Франция), где-то государство обязывает банки объявить кредитные каникулы (Греция). Французское правительство выплачивает 84% от зарплаты и даёт отсрочку на 3 месяца оплаты за свет и коммуналку и около €345 млрд направила на сохранение бизнеса и рабочих мест. Даже такая небогатая Греция, которая еле-еле выбралась из экономического кризиса, разово выплачивает гражданам по €800, оплачивают 60% кредитов и дает каникулы на их выплату на 3 месяца. Великобритания предоставила гранты малому бизнесу — до £10 тыс, населению — трехмесячную отсрочку по ипотечным кредитам, гарантии неувольнения через гранты работодателям, платит 80% от зарплаты работникам, вынужденным сидеть дома! В общей сложности выделила £330 млрд на программы бюджетной поддержки и £435 млрд на программу кредитной поддержки. В Чехии выплатят 80% от зарплаты гражданам, оставшимся без работы, и по €1000 частным предпринимателям.

Как будто очень хорошие вести сегодня пришли из России, которая до настоящего времени выделила всего 0,3% ВВП на эти цели. Похоже, людям удалось достучаться до Кремля и сегодня, наконец, президент Владимир Путин предоставил второй пакет антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей. Но не тут-то было. Опять на поверку оказалось, что простому люду особо ничего и не перепало. Разве что пришлось выделить деньги на поддержку малого и среднего бизнеса из расчета 12, 5 тысяч рублей на человека в месяц. С учетом работающих в этом секторе, по данным Росстата, 18 млн. человек получается около 200 млрд. рублей в месяц. И еще 200 млрд. рублей президент пообещал выделить регионам — по три с небольшим миллиарда на регион. А «кубышку» в 12 триллионов рублей он припас, как предполагает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский, не для обедневших подданных, а для «своих, управляющих природными ресурсами страны, госкомпаниями, госкорпорациями и придворными банками».

Простой люд вновь оказался в пролете, как, впрочем, и во многих других авторитарных странах.