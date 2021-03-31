«Компания, проявившая потенциал роста в кризис, будет уверенно развиваться в любое другое время тоже», — основатель сообщества инвесторов АВАРЕСТ

Не секрет, что одним из главных побочных экономических эффектов пандемии коронавируса стало влияние этого фактора на рынок инвестиций. В этом плане можно услышать немало спорных мнений. О том, как коронакризис сказался на желании инвесторов вкладывать в экономику и прочих аспектах этой проблемы корреспондент # поговорил с основателем сообщества инвесторов АВАРЕСТ Руфатом Исмайловым.

— Как повлияла пандемия на готовность инвесторов вкладывать в экономику? Как, на Ваш взгляд, изменилась ситуация в текущем году, и влияет ли на настроения ожидания новых локдаунов?

— Для начала хотелось бы поблагодарить Вас за предоставленную возможность поговорить о таком интересном направлении, как инвестиции…

Начнем с того, что мировой экономический кризис, который начался из-за пандемии коронавируса, стал самым масштабным со времён второй мировой войны. Нужно признать, что все страны без исключения не были готовы к такому повороту и скорости распространения вируса. Особенно хочу отметить то, что многие государства взяли на себя большую ответственность борьбы с COVID-19, помогая странам, которые не в состоянии бороться самостоятельно с вирусом. Именно они начали практику дистанцирования и ношения СИЗ (средства индивидуальной защиты), закрытия границ, строительства мобильных больниц и многое другое. Нужно напомнить, что в истории уже происходило нечто похожее, и человечество имеет опыт борьбы с подобными вирусами.

На самом деле COVID-19 показал насколько человечество уязвимо от внешних факторов и как эти факторы влияют на экономики разных стран. Больше всего пострадал мелкий и средний бизнес, туризм и международная торговля (включающая в себя много узлов, обслуживающих данное направление). Кризис ударил серьёзно по экономикам многих стран, потрепав их основательно. Но вместе с тем, что экономики стран показывали тенденцию падения, предприниматели, бизнесмены и инвесторы видели в сложившейся ситуации новые возможности. Простой пример, при закрытии кафе и ресторанов начали развиваться технологические компании по доставке еды, буквально в пару кликов можно получить свой заказ из любого кафе или ресторана на дом. Закрытие образовательных учреждений на карантин и отмена многих выставочных мероприятий – все это дало новый виток для развития площадок удалённого обучения и проведения мероприятий удалённо.

Международная торговля перешла в онлайн формат. Например, одна из известных торговых марок мира как ZARA закрыла 1200 торговых точек по всему миру. Рынок недвижимости тоже сильно трансформировался. С переходом людей на удалённую работу офисы и торговые площадки опустели, а на склады для электронной коммерции спрос резко повысился. Одним словом, ответом на первую часть вашего вопроса будет то, что пандемия изменила полностью мировоззрение граждан, и если даже экономики стран серьёзно пострадали, то именно это и становилось катализатором развития новых направлений. Но если говорить об инвесторах отдельно, то они разделились на 3 группы.

— Инвесторы, которые были пессимистично настроены, старались сократить свой портфель и вывести сбережения в кэш

— Инвесторы, которые замедленно реагировали на происходящее

приняли позицию ожидания, просто сократив инвестиционные портфели

— Инвесторы, которые увидели новые возможности, начали объединяться в сообщества и организовывать мероприятия разного формата, для того, чтобы найти именно такие проекты, которые имеют потенциал развиваться и масштабироваться. Как, например, инвестиционный маркетплейс-сообщество АВАРЕСТ, действующая в юридическом поле РФ, но уже работающая во многих странах через свои франчайзинговые центры. Недаром говорят, что компания, проявившая потенциал роста в кризис, будет уверенно развиваться в любое другое время тоже.

Отвечая на вторую часть вопроса, скажу следующее:

В текущем году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года. А если смотреть статистику, можно увидеть, что ситуация на самом деле стабилизируется. Следовательно, стоит ожидать подъема мировой экономики в целом.

Чтобы преодолеть последствия пандемии и нейтрализовать факторы, препятствующие инвестициям, необходимы решительные усилия по улучшению условий предпринимательской деятельности, повышению гибкости рынков труда и продукции, а также усилению прозрачности и повышению качества управления.

Я уверен, что больше таких масштабных локдаунов не будет. Возможно, будут какие-то ограничения, но эти ограничения немного притормозят рост экономики в целом и не будут никак влиять на оживившуюся картину…

— В начале нашествия вируса и локдаунов по всему миру инвесторы считали пандемию главным риском, но сейчас, по данным аналитических изданий, ситуация изменилась. Экстремальными рисками для финансовых рынков сейчас называют инфляцию и обвал стоимости облигаций, а инфляция сейчас превратилась в самый большой риск или исключительное событие. Так ли это?

— На самом деле COVID-19 показал, что любые глобальные изменения прямо влияют на международную экономику. Падение рынков, обвал стоимости облигаций и инфляция — это всего лишь ответная реакция международной экономики на существующие факторы распространения вируса и прямые действия борьбы с ним.

В то время как мировая экономика, похоже, вступила в период вялого восстановления, перед директивными органами встают задачи внушительного масштаба – в области здравоохранения, управления задолженностью, бюджетной политики, денежно-кредитной политики центральных банков и структурных реформ, – которые им необходимо решить, чтобы этот все ещё нестабильный процесс восстановления мировой экономики набрал силу и заложил основы для устойчивого экономического роста.

— Как обстоит ситуация с инвестированием в СНГ на фоне пандемии, инфляции и падением покупательной способности мировых валют, особенно доллара США?

— Из-за вспышки коронавируса в минувшем году глобальные объёмы потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во всём мире сильно сократились.

В 2019 году мировой объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 1,5 трлн. долларов, а в 2020 году ниже 1 трлн. долларов – это самый низкий показатель с 2005 года.

Прогнозы по восстановлению крайне неопределённые, но есть положительные ожидания у бизнеса. Все будет зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения и от эффективности политики, смягчающей экономические последствия пандемии.

Что касается стран СНГ, резкое сокращение инвестиций в проекты в сфере добывающей промышленности, поскольку спрос на сырьевые товары ослабевает, а цены на нефть, один из основных экспортных товаров Азербайджана, Казахстана, Российской Федерации и Узбекистана, остаются на очень низком уровне.

Серьёзно пострадали и экспортно-ориентированные проекты в Юго-Восточной Европе и Молдове, сконцентрированные в особых экономических зонах. В крайне сложной ситуации оказалась и автомобильная промышленность, в частности в странах, которые производят комплектующие запчасти. Некоторым зарубежным филиалам пришлось уже свернуть или приостановить это производство.

Факторы, которые влияют на курс национальных валют сложно переоценить. К факторам ослабления и поддержания национальной валюты относят:

Цены на нефть. Доходная часть страны более чем на половину состоит из прибыли, обеспечиваемой экспортом сырья, в том числе нефти. Так же влияет цена на сырье. Ситуация в мировой экономике. Во время процесса глобализации страны стали взаимозависимыми, поэтому новости и изменения в мире касаются национальных валют и страны напрямую. Закрытие границ. Экономика и промышленность имеет межнациональный и межрегиональный характер. Комплектующие материалы поставляются из разных стран. С закрытием границ, вся логистика нарушается, в итоге производства сокращаются или закрываются. Введение режима самоизоляции и карантина. Этот фактор влечёт за собой снижение покупательского спроса на товары, которые не находятся в области жизненно необходимых для существования. Переход сотрудников предприятий всех сфер бизнеса на удалённую работу. Большая часть предприятий не имеет сбыта, однако, имеет обязательства перед кредиторами, выплатой аренды и заработной платы сотрудникам. Рекордная безработица. Исходя из перечисленных факторов выше, в совокупности они влекут массовые остановки производств.

Однако, помимо указанных, есть и множество других факторов.

Экономисты выделили практическую приостановку выездного туризма, без которого покупка валюты населением сильно сокращается. Кроме того, свой вклад в ситуацию вносит снижение дивидендов, ради которых экспортёры могут продавать валюту.

Поскольку работники всех секторов экономики не могут работать дистанционно, в лучшем случае существует возможность ожидания вынужденных отпусков и простоев, а в худшем — неоплачиваемых отпусков и увольнений.

— Какие сферы экономики наиболее подвержены упомянутым процессам? Проще говоря, куда, в какие сферы вкладывают деньги, а где пытаются выждать или отказываются от этой затеи?

— Наиболее сильно пострадавшие направления…

Производство автотранспортных средств

Производство прочих транспортных средств и оборудования

Производство бытовых приборов

Производство мебели

Производство ювелирных изделий и подобных товаров

Производство спортивных товаров

Производство кожи и изделий из кожи

Туризм, развлечения, организации конференций и выставок

Строительство

Умеренно пострадавшие…

Деревообработка

Полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство стройматериалов и стекла

Металлургическое производство и все что с ним связанно

Производство электрического оборудования

Производство электронных и оптических изделий

Производства машин и оборудований

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Логистика

Не пострадавшие направления…

Производство пищевых продуктов

Производство бумаги и бумажных изделий

Химическое производство

Газодобыча

Обеспечение электрической энергией, газом, паром

Выигравшие направления…

Фармацевтика

Производство медицинских инструментов и оборудования

Телемедицина

EdTech-проекты

Онлайн-ретейлеры

FoodTech-проекты

Стриминговые сервисы

Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса в $35 трлн. до возраста показателей 2019 года.

— Как Вы оцениваете инвестиционный рынок Азербайджана? Последние годы экономической перестройки прошли под девизом создания здесь привлекательной инвестиционной среды и условий для развития бизнеса. А что мы имеем в сухом остатке?

— На самом деле государство старается делать очень много для улучшения инвестиционного климата в стране. Мы пережили несколько локдаунов, в стране были потрачены серьезные средства на 44-дневную войну по освобождению земель от оккупации, а также поддержание наиболее уязвимых слоёв населения. И, тем не менее, государство делает все возможное для поддержания экономики, ее роста. В стране создается множество рабочих мест, что очень позитивно влияет на покупательскую способность населения. В то же время азербайджанский рынок инвестиций весьма своеобразен и не совсем доступен рядовым гражданам. Самыми распространёнными инвестиционными инструментами, доступными рядовым гражданам, являются:

Банковские депозиты — не самый привлекательный инструмент для людей с предпринимательскими навыками.

Недвижимость — это прекрасный инвестиционный инструмент, поскольку недвижимость, как коммерческая, так и жилая, будет востребована всегда и в умелых руках может приносить большую доходность.

Покупка золота — хороший способ сбалансировать инвестиционный портфель, защититься от рисков, связанных, например, с финансовыми кризисами. К тому же, при инвестировании в драгоценные металлы высокая доходность инвестору не грозит — это очень консервативный инструмент вложения средств, «тихая гавань» для капитала.

Торговля на биржах – очень высоко рискованное и высокодоходное направление, требующее не просто специальных знаний, но и крепкую нервную систему.

Передача собственных средств в доверительное управление профессионалам.

Новой системой вложения денежных средств могут стать для Азербайджана коллективные инвестиции. Такая система весьма успешно действует в мире уже несколько столетий. Как показывает опыт многих развитых стран, инвестиционные платформы являются основным механизмом инвестирования для населения, мелких и средних инвесторов. Развитие коллективных форм инвестирования и привлечения не только внутренних инвесторов на инвестиционный рынок Азербайджана придаст новый толчок для развития экономики.

Первой краудинвестинговой площадкой считается американская EquityNet, созданная в 2005 году. Уже через 9 лет ею воспользовались 45000 инвесторов с общей суммой вложений 240 миллионов долларов США. На сегодняшний день существуют достаточно много краудинвестинг-платформ по всему земному шару, которые предоставляют множество инструментов для вложения свободных средств. Одной из таких платформ является АВАРЕСТ — это инвестиционный маркетплейс сообщество, где платформа объединяет инвесторов любого уровня для достижения максимальной выгоды и предлагает только те проекты, в которые платформа сама инвестирует.

Плюсы коллективного инвестирования очевидны:

— возможность инвестирования небольших сумм. Многие люди имеют свободные деньги, но не готовы рисковать большими суммами или не имеют опыта;

— возможность диверсификации. Инвесторы могут вложить деньги в несколько проектов, уменьшив риски. Специфика венчурного инвестирования такова, что можно вложиться в 20 проектов, но если выстрелит хотя бы 1, то он покроет все расходы;

— большой выбор проектов. Проектов на самом деле очень много и только на специализированных платформах можно найти именно те проекты, которые имеют потенциал. Площадка занимается отсеиванием проектов и выводит нужные проекты для внимания инвесторов.

Минусы для инвестора:

— возможность мошенничества. Часто стартапы, предлагающие вам инвестировать в них, являются пирамидами или просто мошенническими проектами, и надо серьёзно относиться к выбору краудинвестинговых площадок;

— риск, что проект не соберёт деньги. Есть вероятность, что стартап вообще не соберёт необходимую сумму. А если вы инвестировали в проект напрямую, а не через площадку, то деньги вам, скорее всего, никто не вернёт;

— риск того, что проект не будет успешным. На самом деле не такой большой процент стартапов становится коммерчески успешными. Большинство из них никогда не принесут прибыль;

А если посмотреть с другой, более привлекательной стороны:

— нет “отжима” бизнеса. Часто бывает так, что один крупный инвестор готов вложить деньги в проект только при условии, что у него будет доля более 51%. А это значит, что он будет управлять бизнесом, а не создатель. При краудинвестинге рычаги управления остаются у основателя стартапа;

— нет зависимости от одного человека. Если проект не понравится одному-двум крупным инвесторам, то есть вероятность, что он понравится тысячи микро-инвесторов;

— лояльность. Инвесторы, сделавшие вклад, будут лояльны к данной компании. Они будут заинтересованы в продвижении продуктов компании. Это даёт дополнительный стимул для запуска «сарафанного радио»;

— простота. Многие основатели стартапов утверждают, что проще найти 1000 небольших инвесторов, чем одного крупного.